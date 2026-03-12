総重量6万トンを超えるインチ・ケープ洋上風力発電プロジェクトのジャケット構造物が11日、広東省珠海市で引き渡された。これは中国が欧州市場向けに引き渡した単体容量が最大の洋上風力発電ジャケットだ。中央テレビニュースが伝えた。今回引き渡された洋上風力発電ジャケット8基は同プロジェクトの最後の中核構造物で、総重量は1万9500トンに達し、家庭用乗用車約1万5000台分の総重量に相当する。うち最も高い単体のジャケットは