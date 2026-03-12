安い料金で利用できる乗り合いタクシーのAIデマンドタクシーを熊本市は南区の富合・城南エリアにも導入する考えであることを明らかにしました。AIデマンドタクシーのエリア拡大は熊本市議会・特別委員会で明らかになりました。 AIデマンドタクシーはAIが最適なルートを検索し複数人の乗客を1度に効率よく送迎する乗り合いタクシーです。 バスやタクシーなど公共の交通機関による