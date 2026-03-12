レースチーム・一ツ山レーシングは12日、スーパー耐久シリーズ2026・ST3クラスに新型車両「BMWM2Racing」を投入して参戦することを発表した。ドライバーラインアップもレースごとにフレキシブルに入れ替え、ST3クラスのレギュレーションに沿って車両開発を行いながらシリーズチャンピオンを目指すとしている。カーナンバーは「21」で、レースアンバサダーに今年1月の「レースアンバサダーアワード2025」でグランプリに輝