テレビ東京は１２日、都内の同局で４月編成説明会を行い、喉の不調で休養中のオードリー・若林正恭の新番組がスタートすることを発表した。若林が新たにレギュラー出演するのは、同局で４月からスタートする「日経スペシャルアンパラレルド〜ニッポン発、世界へ〜」（水曜・後１１時６分）。若林がＭＣを務め、独自の技術力で社会課題解決に挑むテック系企業の経営者などを招く骨太な経済トーク番組だ。番組担当者によると