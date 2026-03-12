◆オープン戦楽天―日本ハム（１２日・静岡）海外フリーエージェント（ＦＡ）権を行使し、ＤｅＮＡから楽天に移籍した伊藤光捕手が移籍後初めてオープン戦でスタメンマスクをかぶり、１打数無安打だった。１点をリードされた２回の第１打席ではラオの直球をはじき返すも中飛に倒れた。５回の守備から堀内と交代になりベンチに戻った。伊藤光は２００７年高校生ドラフト３巡目でオリックスに入団。１８年シーズン途中にＤｅ