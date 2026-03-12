シンプルな生活雑貨でおなじみの「無印良品」。実は、お菓子のラインナップも見逃せません。和菓子から洋菓子、スナック系やヘルシー系まで種類も豊富で、どれを選ぶか迷うほど。そこで今回は、愛用歴20年以上のムジラー3人に、イチオシのお菓子を教えてもらいました。【無印良品】お手ごろ価格＆おいしい！ お菓子5選 肌のことを考えてつくった マンゴーグミ 鉄分入り／290円マンゴーの果汁を使った、鉄分入りのグミ。1袋あたり鉄