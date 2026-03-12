明日13日は東日本や西日本は2月並みの寒さの所もありますが、明後日14日は一転、4月並みの陽気となる所もあるでしょう。日ごとの気温差が大きくなるため服装選びは慎重になさってください。週末以降は、春のような暖かさに誘われて桜のつぼみも膨らみそうです。日ごとの気温差が大きい服装選びは慎重に明日13日(金)は、関東から九州は冷たい空気に覆われる見通しです。日中の気温は平年より3度前後低く、昼間でもコートが手放せ