２１時半に米新規失業保険申請件数、住宅着工件数、貿易収支などの発表が予定されている。先週末の米雇用統計がかなり弱く出たことで、雇用情勢に対する警戒感があり、新規失業保険申請件数が予想から大きく乖離した場合は要注意。予想前後であれば、イラン紛争の状況に市場の注目が集まっている状況から、指標への反応は限定的となりそう。