アジア株下げ拡大、ブレント原油100ドル回帰市場は米が長期戦容認と判断 東京時間14:00現在 香港ハンセン指数 25552.84（-345.92-1.34%） 中国上海総合指数 4106.96（-26.48-0.64%） 台湾加権指数 33616.30（-497.89-1.46%） 韓国総合株価指数 5549.54（-60.41-1.08%） 豪ＡＳＸ２００指数 8615.20（-128.29-1.47%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 76074.56（-789.15-1.03%） アジ