世界的ギタリストとして知られるアーティストのＭＩＹＡＶＩが、１４日より韓国で放送開始となるドラマ「大韓民国でビルオーナーになる方法」（原題）に特別出演することが明らかになったと１２日、現地メディアのＤｉｓｐａｔｃｈなどが報じた。ＭＩＹＡＶＩが韓国作品に出演するのは、今回が初となる。記事によると、現地放送局・ｔｖＮはこの日「ＭＩＹＡＶＩが『大韓民国でビルオーナーになる方法』で、リアルキャピタル社