12日午後の衆議院・予算委員会の理事会で、坂本予算委員長が新年度予算案の締めくくりの質疑をあす（13日）におこなうことを職権で決めました。野党側は抗議し、理事会を退席しました。また、野党側によりますと、与党側は締めくくり質疑の後、新年度予算案の採決をおこなうことを提案しましたが、野党側はこれを拒否していて、引き続き協議されることとなりました。