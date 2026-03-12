乃木坂46の元メンバーで「さゆりんご」の愛称で親しまれるタレントの松村沙友理（33）が12日、自身のSNSを更新。第1子出産を公表し、YouTubeチャンネルで出産シーンを公開した。動画は、出産に立ち会った姉が撮影。ベッドの上で四つん這いになり陣痛に耐える様子から始まり、病院で無痛分娩のための麻酔を注入する様子、子宮口が開くまで待機する様子などリアルな姿が公開された。麻酔が効くまでは「痛い痛い痛い」と眉間に