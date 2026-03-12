上沼恵美子が９日にＡＢＣラジオで放送された「上沼恵美子のこころ晴天」でパーソナリティーを務め、ＷＢＣによる夫婦生活への影響を語った。上沼は「ＷＢＣにぎわってますね」と侍ジャパンの活躍に触れ、「主人が日曜日に帰ってくるんです。週に１回。いつも泊まっていくんですけども」と別居生活をしている夫が週に一度、日曜日に上沼の自宅に来て泊まっていくことを話した。夫がＷＢＣを観戦するためにＮｅｔｆｌｉｘと契約