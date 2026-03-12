東京地裁が入る裁判所合同庁舎＝東京・霞が関旧ジャニーズ事務所のタレントを引き継いだ「STARTOENTERTAINMENT（スタートエンターテイメント）」に所属するアイドルのコンサートを主催するイベント会社が、公演チケットを不正に転売して利益を得たとして、東京都の「転売ヤー」の男性に約2300万円の損害賠償を求め、12日までに東京地裁に提訴した。2日付。提訴したのは「ヤング・コミュニケーション」（東京）。転売に利用さ