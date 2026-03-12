お笑いコンビ「アンタッチャブル」の柴田英嗣（50）が11日、ニッポン放送「大沢あかねLUCKY7」（月〜金曜後9・50）にゲスト出演。子供について明かした。昨年10月に子供が誕生したことを発表していた柴田は、「女の子。全くもって俺。俺のお母さんがびっくりしてた“小さい頃の英嗣と一緒だわ”って」とコメント。続けて「前の奥さんいるじゃん。前の奥さんとの子供も2人いるわけ、俺は。ちょっと離婚しちゃったけどね」