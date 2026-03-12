フィックスターズが後場に入ってプラス圏に浮上している。同社はきょう、大阪大学との研究グループが世界最大の量子化学用量子回路シミュレーションに成功したと発表。これが買い手掛かりとなっているようだ。 今回の研究成果は、先行研究の課題であった４０量子ビットの壁を突破したことを意味し、現在の計算機上で量子アルゴリズムを事前検証できる分子の範囲が拡大。これにより、量子コンピュー