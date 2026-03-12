トラース・オン・プロダクトが後場に急落している。同社は１２日、２６年１月期の連結決算発表にあわせ、２７年１月期の業績予想を開示。今期の最終損益は６００万円の赤字（前期は６１００万円の最終赤字）となる見通しを示した。２期連続で最終赤字となる見込みで、嫌気されたようだ。 今期の売上高は前期比１０．３％増の５億３５００万円を計画する。ＡＩによる電力コスト削減システム「ＡＩｒｕｘ」の市場開拓を