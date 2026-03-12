マンチェスター・シティは11日、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)第1戦でレアル・マドリーのホームに乗り込み、0-3で敗れた。ジョゼップ・グアルディオラ監督のコメントをUEFA公式サイトが伝えている。シティは強烈な個の力を見せたMFフェデリコ・バルベルデに前半だけでハットトリックを許すと、後半にはPKを献上。しかし、FWビニシウス・ジュニオールのシュートをGKジャンルイジ・ドンナ