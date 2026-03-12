男性から急に距離を置かれ始めると、「気持ちが冷めたのでは」と不安になるもの。しかし距離を取る行動は、必ずしも恋愛の終わりを意味するわけではありません。むしろ関係を続けたいからこそ、一度離れる男性もいます。感情を整理したいとき仕事や人間関係で余裕がなくなると、恋愛にもエネルギーを使えなくなります。男性は感情を整理するために、一時的に距離を取ることがあります。プレッシャーを強く感じたとき期待や不安を強