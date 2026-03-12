好きな男性に「一緒にいると疲れる」と思われるのは避けたいもの。そこで今回は、男性が無意識のうちに距離を置いてしまう「疲れる」女性の特徴を紹介します。行動を把握したがる「どこ行くの？」「誰と会うの？」と行動を把握したがる依存傾向は要注意。特に理由もなく常に一緒にいたがったり、男性の行動に過剰に干渉したりする女性は、知らず知らずのうちに相手を疲れさせています。男性は基本的に自由を大切にする生き物。行動