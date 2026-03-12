ダイエットを始めるとき、「まず食事量を減らそう」と考える人は少なくありません。一方で最近は、「タンパク質をしっかり摂る方が体型が変わりやすい」といった考え方も広がっています。どちらもよく知られるダイエット法ですが、体の変化の表れ方には少し違いがあります。そこで今回は、食事量を減らす方法とタンパク質を意識して増やす方法について、それぞれの特徴を解説します。食事量を減らすと体重は落ちやすい食事量を減ら