「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」の1次ラウンドB組の最終試合が11日（日本時間12日）、米ヒューストンで行われ、イタリアが9―1でメキシコに大勝。この結果、同組1位は4勝0敗のイタリア、2位は3勝1敗の米国となった。敗退危機に直面した米国は辛うじて準々決勝に進出。13日（同14日）にA組1位のカナダと対戦する。 ■大敗メキシコが姿消す 米国は3勝1敗で1次ラウンドを終了。敗退か