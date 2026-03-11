好きな男性に「彼女を独り占めしたい」と思われたいと、誰もが一度は考えたことがあるはず。そこで今回は、男性の「独占欲をくすぐる女性」の特徴に迫ります。穏やかな性格で“癒し”を与える男性が思わず惹かれる女性の筆頭は、穏やかで優しい女性。感情の起伏が少なく、どんな時も愛想よく接してくれる女性に、男性は安心感と癒しを見出します。小さな気遣いや温かい言葉が「俺だけのものにしたい」という男性の本能を呼び覚ます