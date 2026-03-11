いくら努力をしても「なかなか思うように痩せられない！」という方は少なくないと思います。そこで参考にしたいのが「自然と体重が６kg減った」なんて嬉しい経験をしたことで話題を集めたイギリスの歌手・アデル。それでは、そんな彼女の【劇的ダイエットを叶えた習慣】に迫ってみましょう。自然と痩せた鍵は“ある運動習慣”に2015年には22kgのダイエットに成功したことでも知られるアデルですが、離婚発表後に見せた姿がさらに痩