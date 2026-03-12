アメリカのトランプ政権は11日、通商法301条に基づき新たな関税を課すための調査を始めると発表しました。対象には日本も含まれています。トランプ政権は、違法と判断された相互関税の代替措置として全世界に10％の関税を課していますが、これは150日間の限定措置となっています。このため通商法301条に基づき新たな関税を課すための調査を開始すると11日発表しました。対象には中国やEUヨーロッパ連合のほか日本も含まれます。調