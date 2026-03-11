どんなに真面目そうな男性でも、実は浮気性かもしれません。せっかく付き合うなら「こんなはずじゃなかった」と後悔したくないものです。そこで今回は、浮気性な男性に共通する「特徴」を紹介します。「欲しいものは手に入れる」という欲望に忠実なタイプ自分の欲望に正直すぎる男性は浮気性の可能性が高いと言えます。なぜなら、その「欲しいもの」が他の女性になることも十分ありえるから。恋愛においても「見たい」「知りたい」