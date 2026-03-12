プロ野球・日本ハムは12日、台湾出身の捕手であるライル・リン選手と契約合意に至ったことを発表しました。この「ライル・リン」は英語名であり、2026WBCには「リン・チャージェン」という名で出場しています。アメリカの独立リーグであるハイポイント・ロッカーズに所属していたリン選手。メジャーのマイナーリーグでも2019年からプレーしており、通算成績は208試合の出場で打率.217となっています。チャイニーズ・タイペイの代表