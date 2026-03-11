「前に言ってたよね」。男性のそんな一言に、ドキッとしたことはありませんか？男性の本命サインは、大きな行動よりも日常の会話に出ることがあります。話を聞き流さない男性が適当に相づちを打つだけではなく、「それどうなった？」と続きを聞くのは、あなた自身に興味があるからです。本命相手ほど、会話が一度きりで終わりません。小さなことでもしっかり覚えている男性があなたの好きな食べ物や苦手なことを覚えているのは、あ