彼氏とケンカになることもありますが、その時にすぐに仲直りできるかで今後の関係も大きく変わっていくもの。そこで今回は、彼氏とのケンカ後に「したいこと」を紹介します。一旦気持ちを鎮めてから彼氏と話し合うケンカ直後は彼氏も自分も冷静さが失われているはずなので、まずは一旦距離を置いて気持ちを鎮めましょう。そして、ケンカの原因を自分なりに分析して、自分に非がなかったかを考えてみた上で、再び彼氏とケンカの原因