春になると出番が増えるカーディガン。軽く羽織れる便利なアイテムですが、「なんとなく普通に見える」「少しだけ野暮ったい気がする」と感じることもあるかもしれません。実は、カーディガンの印象を左右するのはシルエットだけではなく、“ボタンの留め方”。同じ１枚でも、ボタンの使い方を少し変えるだけで雰囲気は大きく変わります。そこで今回は、大人世代が取り入れやすいカーディガンの着こなしのコツをチェックしてみまし