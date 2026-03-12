人気料理研究家・みきママが１２日に自身のインスタグラムを更新。管理栄養士国家試験の受験資格を得ることができなかったこと明かした。「いつも応援してくださる皆様へ」と書き出したみきママ。「私、今年の管理栄養士国家試験の受験資格を得ることができませんでした」と報告し、その理由を「これまで４年間、勉強をしてきたのにも関わらず、国家試験を受けるために必要な実習の日数が足りなくなってしまいました」と説明