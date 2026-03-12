巨人のリチャード内野手が１１日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）で左手に死球を受け、福岡市内の病院で検査を受けた結果「左第五中手骨骨折」と診断された。球界で過去に同様の骨折をした選手は全治１か月前後を要することが多く、２週間後の開幕戦出場は極めて厳しい状況となった。昨年５月にソフトバンクからトレード移籍して７７試合で１１本塁打。今季は岡本がメジャー移籍し、貴重な長打力のある右打者として期待さ