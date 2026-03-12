サンテレビ（本社・兵庫県神戸市）は１２日、２０２６年４月の番組編成を発表した。あだち充の名作野球漫画を原作にしたアニメ「タッチ」を４月１３日から毎週月〜金曜の午前７時３０分から再放送する。「週刊少年サンデー」で１９８１〜８６年に連載された青春漫画の金字塔。アニメは８５〜８７年にフジテレビ系で放送され、岩崎良美が歌った第１期の主題歌「タッチ」は長く愛され歌い継がれ、ＷＢＣの大会テーマソングとして