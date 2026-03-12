Hey! Say! JUMPの伊野尾慧と俳優の松本穂香がW主演する、ABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『50分間の恋人』（毎週日曜 後10：15）の公式インスタグラムが11日に更新され、主人公・菜帆（松本）の両親を演じたダチョウ倶楽部・肥後克広と俳優・赤間麻里子のクランクアップショットが公開された。【写真】「婿殿をよろしくお願いします」笑顔の“夫婦”ショットが披露された肥後克広＆赤間麻里子「辛島家を優しく包み込んでく