乃木坂46の元メンバーで「さゆりんご」の愛称で親しまれるタレントの松村沙友理（33）が12日、自身のSNSを更新。第1子出産を報告した。昨年12月に結婚と妊娠を公表していた松村。インスタグラムで「無事に第一子を出産し宝物がやってきてくれました」と明かした。花瓶に生けた花の写真を添え、「小さな身体を懸命に動かす我が子を守る日々に、抱えきれないほどの愛と幸せを感じております」と喜び。「今後とも温かく見守って頂