全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、静岡・熱海の中華料理店『味の幸華』です。時代を超えて愛される味を堪能！観光客で賑わう駅前や表通りから路地へ入ると、街の歴史と共に歩んできた名店が潜んでいる。『味の幸華』は昭和6年創業とかなりの老舗。ここを愛したのが坂口安吾で、自身の著書の中でも触れているほど。彼のお気に入りが「五目そば」。『味の幸華』五目そば1400円