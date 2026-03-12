XREALは、同社のARグラスの中古品を割引価格で購入できる「リユースフェア 第二弾」を3月13日12時～27日に実施する。 期間中、同社のECサイトで提供されている対象機種の中古品が、割引価格で購入できる。対象機種と価格は、「XREAL One」が6万2980円→4万980円、「XREAL Air 2」が3万9980円→1万5980円。 対象製品はいずれもすでに生産を終了している。付属品や取扱説明書はそろっているが、外箱は正規