Jリーグは３月12日、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）の連結子会社である株式会社三菱UFJ銀行と、トップパートナー契約を締結したと発表した。この契約は2026年４月から開始。あわせて締結が発表されたJリーグオールスターのプラチナパートナー契約は2026年３月より開始となる。Jリーグは、百年構想リーグに加え、2026-27シーズン以降に関しても両者の関係性をさらに強化していくとしたうえで、今回の契約締