JR東日本とアニメ「機動戦士ガンダム」シリーズがタイアップ。2026年3月23日〜6月9日の期間に「JR東日本 新潟・庄内 機動戦士ガンダムシリーズ エキタグスタンプラリー 〜勝利の栄光を、君に！〜」が開催される。【画像】専用ポスターのビジュアルや設置箇所一覧、パネルイメージ新潟県観光協会のプレスリリース曰く――「見せてもらおうか！君たちの新潟・庄内へお越しいただく意気込みとやらを！」映画『機動戦士ガンダム 閃光の