俳優の横浜流星が12日、都内で行われた『Samsung Galaxy S26シリーズ発売記念新CM 発表会』に登壇した。【全身ショット】かっこいい！ブラックのセットアップで登場した横浜流星発表会では同製品の特徴である覗き見防止フィルムを貼らなくても制限できたり、通知ポップアップのみを隠すことができる「プライバシーディスプレイ」の機能を体験。これにちなみ、自在に操りたいものについて横浜は「現実的ではないのですが時間」