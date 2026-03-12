「オープン戦、ＤｅＮＡ−広島」（１２日、横浜スタジアム）広島・中村奨成外野手（２６）がオープン戦１号２ランを放った。０−０の三回２死一塁で迎えた第２打席。１ボールからの竹田の投じた１４２キロ直球を振り抜くと、打球は高々と舞い上がり左翼席に着弾した。第１打席でも右中間への二塁打を放っており、オープン戦の打率を・３５３まで上昇させた。現状、外野のレギュラーはファビアンのみ。加えてドラフト１位・