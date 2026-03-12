◇第6回WBC1次ラウンドD組ベネズエラ5―7ドミニカ共和国（2026年3月11日フロリダ州マイアミ）ベネズエラのオマル・ロペス監督が11日（日本時間12日）、ドミニカ共和国との1次ラウンド最終戦後の公式会見に出席。14日（同15日）の準々決勝で対戦する日本戦に向けての思いを話した。スター軍団のドミニカ共和国に必死に食らいついた。2点を先行されて迎えた初回、1死から一、二塁から4番のウィルソン・コントレラスの中