「ＷＢＣ・Ｄ組、ドミニカ７−５ベネズエラ」（１１日、マイアミ）侍ジャパンの準々決勝の相手が、ベネズエラに決まった。試合後、ベネズエラの英雄で打撃コーチを務めるミゲル・カブレラ氏が取材対応。日本との対戦について問われ、「大谷には４打席連続四球だな」と笑いながら、「ワクワクするね。日本と対戦したいと思っていた。レッツゴー！」と語った。カブレラ氏は通算５１１本塁打をマークした英雄で、ＭＬＢのレジ