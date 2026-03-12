ケリー記者が米国代表の現状を悲観…ファンも続々反応第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で、強豪国が見せる熱狂的な試合に対し、米記者が自国のスポーツ文化を嘆いた投稿が話題となっている。ベネズエラとドミニカ共和国の白熱した対戦を目の当たりにし、SNSで「私たち米国は本当につまらない」と吐露。選手やファンに、楽しむ姿勢が欠如していると指摘し話題を集めている。11日（日本時間12日）、1次ラウンドD