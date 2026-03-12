【モデルプレス＝2026/03/12】テレビ東京が3月12日、同局にて「テレビ東京 4月編成説明会」を実施。4月からの新ゴールデン・プライム帯バラエティ番組として、「〜あなたの知らないNO.1〜選ばれし頂点サマ」（4月16日スタート／毎週木曜19時54分〜20時58分）、「世界の給与明細〜日本と比べてどうなの？〜」（4月26日スタート／毎週日曜19時50分〜20時50分）を放送することが発表された。【写真】元テレ東・30歳フリーアナ、ウエス