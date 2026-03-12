【モデルプレス＝2026/03/12】M!LKの佐野勇斗が3月11日、自身のInstagramを更新。夜の街中でのオフショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】爆裂バズリ中アイドル「立っているだけで絵になる」街中プラベショット◆佐野勇斗、弟との食事の際のオフショットを披露佐野は「弟とご飯に行った時の写真など」と明かし、夜の街角に立つ姿や料理、景色の写真などを公開。セットアップに眼鏡を合わせた私服スタイルで佇む姿が収められ