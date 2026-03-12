国内で「ドン･キホーテ」などを展開するパン･パシフィック･インターナショナルホールディングスは2月26日、「ドンキがアサヒビールを勝手に応援するパーティー」を浅草「フラムドール」で開催。サイバー攻撃の影響を受けたアサヒビールを支援するための企画に、100名を無料招待した。同社はこれまでもウクライナをはじめ、世界的災害へのサポートを行ってきたが、今回は「人災」ともいえるサイバー攻撃に直面した取引先を純粋に応