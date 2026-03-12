3年ぶり4回目センバツ出場の英明（香川） 岡山・香川の頑張る高校生を応援する青春のキセキです。今回は、春のセンバツ高校野球に出場する英明を紹介します。 3年ぶり、4回目のセンバツ出場を決めた英明。2025年秋の香川大会で準優勝し、四国大会では優勝。決勝で戦った徳島県の阿南光をはじめ、4試合中3試合で他県の1位校を下しての頂点でした。 さらに、明治神宮大会では2勝してベスト4に名を連ねました。 （英明