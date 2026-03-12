テレビ東京は１２日、都内の同局で４月編成説明会を行い、サッカー元日本代表でタレントの前園真聖が同局バラエティー番組のロケ中に全治半年のけがを負ったことに言及した。同局の編成担当者はこの日の会見で「まず、番組の中で前園さんが負傷し、けがをさせてしまい非常に重く受け止めております。一日も早い前園さんの回復をお祈りしております」と改めて謝罪した。同局によると、前園は２月２８日に行われた「旅バラ・バ