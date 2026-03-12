元横綱・照ノ富士の伊勢ヶ濱親方の弟子への暴行事件で、すっかり影が薄くなってしまっていた安青錦の綱取り。4日目に2敗目を喫し、昇進に黄信号が灯った。【写真】昨年、九州場所の向かい正面に姿を見せた「溜席の着物美人」15日間着物姿で観戦することで知られている場所前、「僕のやるべきことは変わらない。しっかり悔いが残らないように思い切り挑戦してみたい。今までやってきたことをしっかり出し切るだけ」と話していた